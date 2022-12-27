Бразильца с 8 женами прозвали «Семьей дьявола»: как выглядит удивительное семейство

Бразилец Артур О. Урсо стал известен благодаря активной личной жизни. В 2021 году он организовал церемонию бракосочетания в местной церкви в Сан-Паулу, на которой выступил женихом. А вот его невестами оказались сразу восемь женщин. Была и девятая пассия, но она потребовала аннулировать брак спустя несколько месяцев.

Жизнь с 8 женами, которые к тому же и молодые красавицы, оказалась для Артура непростым испытанием. Он уже спроектировал дом для большого семейства в Жуан-Песоа, который собирался окрестить «Особняком свободной любви». Соседи не обрадовались такой перспективе и оставили ему пугающее послание в виде граффити со словами «Семья дьявола».

А вскоре и женщины начали разочаровываться в своем избраннике. Годовщину свадьбы Артур встретил лишь с 4 женами — остальные устали от постоянных ссор и конфликтов и оформили развод. Тем не менее 36-летний бразилец надеется быстро подыскать им замену. По его словам, в доме должно быть как можно больше женщин.