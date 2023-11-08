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Бравый полицейский: старший сын Круга с годами все больше похож на отца (фото)

8 ноября 2023 11:00
Бравый полицейский: старший сын Круга с годами все больше похож на отца (фото)

Наследник знаменитости далек от искусства.

Первый сын Михаила Круга Дмитрий родился в 1988 году. Музыкант воспитывал своего наследника в строгости, а после смерти артиста заботу о нем взяла на себя его бабушка и вторая супруга Круга Ирина.

Дмитрий старался никогда не пользоваться славой отца. Он не раскрывал, кем является его папа, поэтому и сам носит фамилию матери — Воробьев. Карьеру, в отличие от своего младшего брата Александра, он решил не связывать с музыкой и служит в полиции родной Твери.

Фанаты все равно следят за жизнью Дмитрия. Они нередко оказываются около его дома, ведь этот адрес в картах отмечен как музей знаменитого артиста. Дмитрий старается не отказывать людям в фотографиях и автографах, хотя не скрывает, что устает от такого внимания. К тому же, как отмечают пользователи Сети, с годами мужчина все больше становится похож на Круга и уже мог бы сыграть его в биографическом кино.

Бравый полицейский: старший сын Круга с годами все больше похож на отца (фото)
Фото: Igor Primak, Russian Look, Global Look Press/globallookpress.com, unsplash.com, кадр из Ютуб-шоу «Давай поговорим»
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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