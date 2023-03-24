Бравый моряк: посмотрите, каким красавцем был Серов во время службы на флоте (фото)

Поклонники в восторге от любопытного факта из биографии.

«Луна, луна над ласковым берегом светит, а море, а море целуется с луной», — эти строки из песни Александра Серова написаны им не просто так.

Кому как не этому исполнителю, за плечами которого три года службы на флоте, знать, каким разным бывает море.

Звезда отечественной эстрады служил на крейсере «Дзержинский» с 1970 года. С экипажем судна он побывал в походах в Сирию и Францию. Артист (на тот момент командир отделения электроторпедистов) пытался организовать на крейсере джазовый ансамбль.

В личном блоге певец вспоминает, как с товарищами проходил через Босфор, следовал через Эгейское и Мраморное моря, выходил в Атлантику, где безжалостно штормило. К посту приложена памятная фотография. На ней 19-летний исполнитель в тельняшке, бескозырке и матросской рубахе. Подписчики пришли в восторг от ностальгического снимка.