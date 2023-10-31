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Братья Вайнеры писали про другого Жеглова: что не так с образом Высоцкого

31 октября 2023 13:05
Братья Вайнеры писали про другого Жеглова: что не так с образом Высоцкого

Отличие всего одно, зато кардинальное.

Роль Глеба Жеглова в картине «Место встречи изменить нельзя» вывела популярность Владимира Высоцкого на новый уровень. Резкий, грубоватый, скорый на осуждение милиционер завоевал сердца советских зрителей.

Вот только изначально оперуполномоченный должен был стать совсем не таким. Актер и певец перекроил образ персонажа по своему усмотрению.

В книге братьев Вайнеров «Эра Милосердия», по которой снят многосерийный фильм, Жеглов — не умудренный опытом служитель закона. Он умный и талантливый, но совсем молодой. Глебу на момент описываемых в романе событий исполнилось лишь 25 лет.

Вместо юного и местами наивного милиционера зрителей ждал Жеглов Высоцкого, которому на момент съемок исполнилось сорок. Впрочем, повзрослевшую «версию» полюбила публика и высоко оценили критики.

Фото: Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя» (1979)
Анастасия Полухина
Анастасия Полухина
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