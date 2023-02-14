Братская могила: за что киношники возненавидели сериал «Бедная Настя»

Исторический сериал «Бедная Настя» стал одним из главных телехитов нулевых. Создатели постарались на славу: захватывающий сюжет, красивые актеры и декорации, новаторский подход к съемкам. Но мало кто знает, что авторы вдохновлялись американским примером. И вот что из этого вышло.

Один из создателей «Бедной Насти» Петр Штейн в одном из давних интервью рассказывал, как происходил процесс. Дело в том, что над картиной трудились сразу несколько режиссеров. Их полномочия были четко определены: один снимает натуру, другой — павильон, обязанности третьего — постпродакшн. Петр занимался артистами и разбором отдельных сцен.

Но когда Штейн в титрах первой серии увидел свою фамилию в общем списке всех режиссеров, то сильно возмутился. По его словам, это ему напомнило «братскую могилу». Режиссер хотел, чтобы все создатели были разделены по обязанностям, но постепенно смирился и понял, что каждый из авторов вносит свою лепту в коллективный труд.