Брата с сестрой разлучили на полвека: их встреча растрогает каждого

В советские времена разводы в киносреде случались часто, чего нельзя сказать о простых гражданах. Однако некоторые супружеские пары все же распадались. Так произошло с Эрнестом и Людмилой Аметовыми.

У пары родилась дочь Эльвира, которая осталась с матерью и позже вместе с ней переехала из Узбекистана в Россию. Отец малышки тяжело переживал из-за разлуки с наследницей. Он пытался поддерживать связь, но вскоре все прекратилось.

Вплоть до самой смерти Эрнест старался возобновить отношения с дочерью. Но сделать это так и не удалось. Поэтому он попросил сыновей во что бы то ни стало найти сестру. Али Аметов со всей серьезностью подошел к последнему желанию отца. Он делал запросы в разные инстанции и, совсем отчаявшись, обратился в шоу «Малахов».

В эфире передачи брат с сестрой увиделись спустя 50 лет разлуки. Это знакомство оказалось очень трогательным. А Эльвира призналась, что испытывала лишь теплые чувства, когда узнала о предстоящей встрече с родственниками.