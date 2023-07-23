Брат Толика из «Жуков» снялся в советском кинохите: вы видели его сотни раз

Мечта о карьере актера так и не сбылась.

Владимир Епифанцев — один из многочисленных представителей актерских династий. Его отец Георгий Епифанцев известен по ролям в картинах «Угрюм-река» и «Непридуманная история». У актера и его жены Татьяны родилось трое детей, два сына и дочь. И оба сына решили пойти по стопам отца и стать артистами.

Владимиру это удалось, а вот у Михаила судьба оказалась намного сложнее.

Еще ребенком он появился в многосерийном фильме «Место встречи изменить нельзя». Миша Епифанцев сыграл там внука сторожа, у которого на глазах убивают его дедушку. Парень справился с ролью отлично и мечтал продолжить карьеру.

Во ВГИК ему поступить не удалось, и после окончания школы Михаил отправился в армию. Сразу после возвращения домой он женился, но семью ждало несчастье — сын Михаила родился с тяжелым ДЦП. Мальчика стала воспитывать мать Михаила, а сам Епифанцев от всех переживаний начал злоупотреблять спиртным, а после и запрещенными веществами. Это и довело его до печального конца — парень скончался в 29 лет.