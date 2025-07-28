«Брат навсегда»: в новом фильме о Багрове появится сам Никита Михалков — снимали в России, США и на даче Балабанова (первые фото)

Данила Багров возвращается на большие экраны, но речь не о каком-нибудь очередном сиквеле «Брата», больше похожем на фанфик. Документальный проект «Брат навсегда», который снимают Григорий и Анна Сельяновы, завершил съемки — и вышел на финишную полосу перед премьерой.

Создатели собрали редкие архивы, закулисные байки и навестили локации в Чикаго, Санкт-Петербурге и Москве с важнейшей целью. Они решили разобраться, почему спустя 25 лет после выхода «Брата» молодежь по-прежнему цитирует Данилу, носит его куртку и спорит — кто же все-таки «прав».

Интересно, что идея проекта у его авторов появилась на выставке, посвященной наследию Балабанова.

«Нас поразило количество молодых людей 15-25 лет. Мы поняли, что интерес к “Брату” жив, молодежь до сих пор интересуется этой темой, но никто пока не рассказал эту историю на их языке.

Нам захотелось сделать фильм, который будет понятен и близок сегодняшнему зрителю — по стилю, тону, образу мышления», — объясняет Григорий Сельянов.

Фильм говорит не только о съемках и внутренней кухне Балабанова, но и о том, что случилось с Россией после «Брата» — и что «Брат» сделал с Россией.

В кадре: Никита Михалков, Ирина Салтыкова, Дарья Юргенс, Федор и Петр Балабановы, критики, стилисты, зумеры, американские фанаты. Съемочная группа даже нашла участников заокеанских сцен «Брата-2» и навестила дачу Балабанова, где когда-то был написан сценарий.

«Брат навсегда» — это попытка понять, как два фильма о простом русском парне стали памятником эпохе. Премьера уже осенью.

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