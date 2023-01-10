Брат может не простить: Гарри выдал уродливую правду о свадьбе Уильяма и Кейт

После свадьбы с Меган Маркл у принца Гарри начали чаще возникать трудности в общении со своими родственниками, которые все еще придерживаются определенных правил королевского протокола. Раскол в династии Виндзоров привел к тому, что молодожены даже отказались от прав на престол и уехали из Англии.

Недавно младший сын принцессы Дианы анонсировал выход своей книги, которая уже вызывает интерес публики. Один из отрывков этих мемуаров выставляет будущего британского короля не в самом лучшем свете. Гарри пишет, что на самом деле он не был настоящим шафером на свадьбе Уильяма, а его лишь заставили сыграть роль близкого друга.

Такое резкое заявление явно не обрадует принца Уэльского. Тем более многие отмечают, что это утверждение носит спорный характер, ведь шафер — это всего лишь человек, который стоит рядом с женихом во время свадебной церемонии.