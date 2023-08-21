Брат Миронова был известен в СССР: все благодаря «немужскому» занятию (фото)

Андрей Миронов по праву считается одним из самых талантливых и успешных артистов СССР. Не одно поколение зрителей восхищается его талантом, однако лишь самые преданные фанаты знают, что его старший брат также связал свою жизнь с искусством.

Как оказалось, Александр Менакер, отец Миронова, до Марии Мароновой был женат на балерине Ирине Ласкари. Они воспитывали сына Кирилла, но их брак распался, а мальчик остался жить с матерью.

Кирилл с детства был увлечен искусством и решил пойти по стопам мамы, став танцором балета. Его совершенно не смущало, что в Советском Союзе это считалось далеко не самой мужской профессией. И в итоге благодаря врожденному таланту и трудолюбию он добился больших успехов. Долгое время он был танцором балета, а после переквалифицировался в хореографы.

Весь СССР знал талантливого Кирилла Ласкари, но лишь близкие догадывались, что он брат Андрея Миронова. Родственники же старались поддерживать общение друг с другом и регулярно виделись. У них даже была своя компания, в которую входили другие знаменитости, например, Владимир Высоцкий и Всеволод Абдулов.