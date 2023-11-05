Брат и сестра: вскрылась постыдная правда о браке Елизаветы II

Елизавета II прожила долгую и счастливую жизнь с принцем Филиппом. Для многих этот долговечный союз по сей день остается примером. Но далеко не все знают один пикантный нюанс.

Легенда гласит, что в своего будущего мужа монаршая особа влюбилась в 13 лет. У них с «голубоглазым викингом» завязалась дружеская переписка. Романтические отношения у пары возникли, когда королеве Великобритании стукнуло 17 лет.

Ее родители были категорически против этого брака, но Елизавета стояла на своем: либо она выйдет за возлюбленного, либо умрет старой девой. Своего правительница добилась. И никого не смутил тот факт, что она и герцог Эдинбургский приходились друг другу четвероюродными братом и сестрой.

Для монархов брачные узы между родственниками всегда были обычным делом — на что только не пойдешь ради сохранения голубой крови. Главное, что супругам удалось построить крепкую и большую семью: за время совместной жизни у них появились четыре ребенка.