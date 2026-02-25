«Брат 2» даже не в топ-25, «Горько» выше «Жмурок»: 100 кинокритиков назвали лучшие российские фильмы в истории

Справедливости ради, Алексея Балабанова (и его влияния) в подборке больше всего.

Российскому кинематографу скоро стукнет 35 лет – солидный срок, чтобы оглянуться назад и понять, что все это было не зря. «Афиша Daily» опросила 100 кинокритиков и собрала топ-50 лучших фильмов постсоветской эпохи.

Список опубликован лишь частично, но даже этого хватает для споров и неожиданных открытий.

Например, «Брат-2» Алексея Балабанова занял только 26-е место. Для фильма, который давно разошелся на цитаты и стал народным, это звучит как вызов. Но, судя по всему, критики нашли 25 картин, которые показались им весомее.

Еще любопытнее – позиция «Горько!» Жоры Крыжников. Комедия про абсурдную свадьбу обогнала другие фильмы Балабанова: «Войну» (33-е место) и «Жмурки» (32-е).

Критики назвали картину «едва ли не самым ярким дебютом в новейшей истории России» и предположили, что даже BadComedian плакал на сцене с бабушкиными сережками и песней «Натали». Смелое заявление!

В целом в топе много Балабанова – он представлен аж четырьмя фильмами. Кроме упомянутых, в рейтинг попал еще и не самый популярный «Я тоже хочу»:

«Лебединая песня Балабанова с блестящим саундтреком «Аукцыона» и пронзительным финалом»

Такжже в списке есть и «Стиляги» (50-е), и «Даун Хаус» (49-й), и «Дурак» Юрия Быкова (45-й), и даже «Неадекватные люди» Романа Каримова (40-й).

Словом, рейтинг «Афиши» получился интересным, спорным и явно рассчитанным на то, чтобы его обсуждали. Что мы, собственно, и делаем. Ждем топ-25.

