Бран не король, а Арья не избранная: шесть лет спустя финал «Игры престолов» смотрится еще более нелепо

Шесть лет прошло, а рана не затянулась. Финал «Игры престолов» — одно из самых громких разочарований XXI века — продолжает наносить раны где-то в коллективной памяти зрителей. С каждой новой попыткой HBO вдохнуть жизнь в франшизу, с каждым промедлением Джорджа Мартина с «Ветрами зимы» становится только хуже.

Да, тогда, в 2019-м, ещё можно было спорить — кто-то защищал концовку, кто-то рвал рубаху на груди, доказывая, что Дейенерис не заслужила сойти с ума. Но теперь, когда появился «Дом Дракона» и заговорили о сне Эйгона, стало ясно: HBO наступил на собственные грабли.

«Пророчество Эйгона»: доказательство, что не Арья, а Джон должен был убить Короля Ночи

Первая серия «Дома Дракона» одним предложением разрушила все оправдания восьмого сезона. Король Визерис рассказывает, что Эйгон Таргариен видел во сне «ужасную зиму с Севера» — именно ту, что принесла Короля Ночи. И пророчество ясно говорит: Таргариен объединит королевство и победит тьму.

По всем законам логики, этим человеком должен был быть Джон Сноу. Наполовину Старк, наполовину Таргариен, он буквально и есть Азор Ахай из «Песни льда и пламени». Но HBO решило отдать финальный удар Арье.

Теперь, когда фанаты видят это пророчество, обида только растёт. Мартин когда-то говорил, что его конец будет «более органичным» — надеемся, что автору хватит сил и здоровья, чтобы закончить проект.

Бран — худший выбор короля, и «Дом Дракона» это только подтвердил

Когда Тирион произнёс: «Кому же, если не тому, у кого лучшая история?», миллионы зрителей выдохнули: «Ты серьёзно?»

Теперь «Дом Дракона» показывает, ради чего вообще Эйгон объединял Вестерос: чтобы один правитель мог повести людей против зимней тьмы. После гибели Белых ходоков необходимость в едином троне исчезла.

Ирония в том, что Бран, как Трёхглазый Ворон, наверняка знал это пророчество — и всё равно остался сидеть в Королевской Гавани.

Новые спин-оффы повторяют старые ошибки

«Дом Дракона» всё ещё страдает от темпа, «Рыцарь Семи Королевств» уже объявлен всего на шесть серий — HBO будто не учится на ошибках. Там, где нужно дышать, они снова жмут ускорение. Мир Мартина огромен, но его снова пытаются упаковать в короткий сезон.

Мартин работает над «Ветрами зимы» уже почти 15 лет. Книги нет, даты выхода нет, надежды — всё меньше. Каждое новое интервью превращается в мем: «Я почти закончил». А недавно фанаты узнали, чем реально занимается писатель в рабочее время.