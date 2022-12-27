Браку предрекли скорый конец: гляньте, что стало с мужем «Красотки» сегодня (фото)

Некоторые пары торопятся вступать в брак уже после месяца знакомства. Как правило, это приводит к скорому расставанию. Не стал исключением союз «Красотки» Джулии Робертс с музыкантом Лайлом Ловеттом.

Они встречались всего три недели, когда кантри-певец сделал актрисе предложение руки и сердца. Впервые судьба столкнула их на съемках фильма «Игрок», и между артистами тут же пробежала искра. Не прошло и месяца с начала их романа, как Ловетт решил узаконить отношения. Их пара была мегапопулярной в Америке во многом благодаря фирменной кучерявой прическе Лайла. Дошло до того, что у Робертс то и дело спрашивали, нравится ли ей шевелюра мужа.

Но этот скоротечный брак, как многие и предсказывали, вскоре рухнул. Последний год их жизни стал адом для обоих. Робертс постоянно летала на съемки и якобы позволяла себе фривольное поведение с коллегами. Так, ее увидели танцующей с актером Итаном Хоуком. Ловетта подобное раздражало. Кроме того, из-за разъездов супруги проводили вместе не больше семи дней подряд. Это не могло не отразиться на отношениях, и вскоре пара подала на развод.

Позднее Лайл Ловетт встретил другую женщину, однако неизвестно, вместе ли они сегодня. Артист уже давно постарел, а от его легендарной шевелюры остались одни воспоминания.