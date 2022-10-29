Браки, созданные на небесах: эти знаки Зодиака обречены на счастье

Говорят, что браки заключаются на небесах - это означает, что люди, предназначенные друг другу самой вселенной, рано или поздно встретятся. Астрологи толкуют это расхожее выражение несколько иначе. По мнению специалистов, большое влияние на пары оказывает расположение небесных тел. Некоторые знаки зодиака составляют между собой идеальную пару - рассказываем, о каких счастливчиках идет речь.

Телец и Весы

Оба этих знака находятся под покровительством Венеры - планеты, которая названа в честь богини любви и красоты. Поэтому у Тельца и Весов много точек пересечения - они обладают схожим чувством прекрасного и ждут от романтических отношений нежности, чувственности, заботы.

Астрологи говорят, что представителям этих знаков будет не скучно и комфортно вместе - они хорошо чувствуют друг друга и понимают, когда будет уместно веселье, а когда можно побыть наедине в тишине и уюте.

Близнецы и Стрелец

Представители воздушного и огненного знака не могут сидеть на одном месте. Именно поэтому они идеально подходят друг другу, в то время как со спокойным и приземленным партнером они чувствовали бы себя связанными по ногам и рукам.

Однако при всей схожести темпераментов Близнецам и Стрельцу есть чему научить партнера. Огненный знак поможет избраннику стать мудрее и ответственнее, а Близнецы, в свою очередь, поделятся с партнером секретом, как добиться успеха.

Дева и Козерог

Пара, состоящая только из земных знаков - почему бы и нет? Оба знака наделены высоким интеллектом и упорством, которые помогают им уверенно двигаться вперед. Дева и Козерог составляют надежный тандем, в котором осенний знак будет прокладывать путь, а зимний - стоять у руля. Представители этих двух знаков обладают схожими целями и взглядами на жизнь, поэтому им легко договориться практически по любому вопросу.

Возможно, из-за природного упрямства они порой будут сталкиваться лбами, но при взаимном желании и любви друг к другу пойдут на компромисс.

Рак и Рыбы

Водные знаки - натуры чувственные, мечтательные, эмпатичные. В этой паре обе половинки всегда будут на одной волне, поскольку они превосходно чувствуют настроение друг друга и легко могут под него подстроиться.