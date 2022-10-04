У браков не было шансов: вот кто обрек Тома Круза на одиночество

Голливудский красавчик Том Круз женился в первый раз еще в 1987 году на Мими Роджерс. Актриса и рассказала супругу о саентологии — религиозном течении, в основу которого были положены произведения писателя Рона Хаббарда. В России подобное движение признано нежелательным, а в народе его откровенно называют сектой. Круз стал активным членом организации, быстро проникнувшись ее идеями.

По слухам, руководство религиозного объединения настояло на разводе Тома с Мими. Как бы то ни было, но в 1990 году актер женился на Николь Кидман. Она поддержала идеи мужа, подробно изучив саентологию. Однако актриса быстро охладела к секте. А затем религиозные деятели заметили, что и Круз начал проявлять все меньше активности в общественной работе. В культе началась целая работа по разрыву отношений Николь и Тома. Она увенчалась успехом — супруги расстались в 2001 году.

Но секс-символ недолго был один. Уже через 5 лет он женился на молодой актрисе Кэти Холмс. В браке с ней его приверженность организации достигла максимума. Он даже собирался привлечь к саентологии их маленькую дочку Сури. Но кроткая Холмс на этот раз ответила мужу жестким отказом и рассталась с ним в 2012 году. Таким образом, увлечение Круза религиозными идеями и обрекло актера на одиночество.