Брак Якуниной трещит по швам: связь с Авериным уже даже не скрывает

Актрису Анну Якунину давно подозревают в романе с коллегой по сериалу «Склифосовский» Максимом Авериным. Артисты так хорошо смотрятся в кадре, что поклонники верят: не может быть такой «химии» без настоящих чувств.

Анна в очередной раз подогрела слухи, заявив, что будет отмечать день рождения не в кругу близких, а рядом с Авериным.

Женщина сообщила, что в начале октября будет находиться в гастрольном туре. Поэтому праздник проведет в городе Орел, где состоится показ спектакля «Там же, тогда же». Скромно утверждая порталу «7 дней», что гостями будут лишь зрители, Якунина умалчивает о других актерах.

Кроме самой Анны в постановке занят Максим Аверин. Муж Алексей Свирид сопровождать актрису на гастролях не будет — он останется дожидаться жену в Москве. Зрители уверены, что этот брак уже на грани разрыва, ведь и праздники артистка проводит с другим.