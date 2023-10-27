Брак Высоцкой оказался фиктивным: пошла на все ради карьеры

Юлия Высоцкая уже много лет замужем за Андреем Кончаловским. Поначалу в эти отношения никто не верил. Молодая актриса, которая вступает в союз с известным режиссером, всегда вызывает подозрения. А у этой пары к тому же была большая разница в возрасте. И поклонники подозревали телеведущую в корыстных мотивах не просто так — один раз она уже успела вступить в брак по расчету.

До встречи с Кончаловским Юлия несколько лет была женой коллеги Анатолия Кота. Артист, известный по ролям в «Каменской», «Маргоше» и других популярных сериалах, вовсе не пылал к девушке нежными чувствами. Он согласился жениться на Высоцкой по ее просьбе.

Анатолий и Юлия учились в минском театральном институте. Девушке предложили место в труппе, но устроить не смогли — она была россиянкой и не получила разрешения на работу. Тогда она и обратилась за помощью к приятелю белорусу. Тот согласился, актриса получила гражданство и работу.

А вот с Андреем Кончаловским Высоцкая пошла под венец уже по любви, что доказала их многолетняя совместная жизнь.