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Брак трещит по швам: вот что известно о любовницах Меладзе

10 июля 2022 14:06
Брак трещит по швам: вот что известно о любовницах Меладзе

Константина Меладзе в очередной раз уличили в изменах.

Отношения Веры Брежневой и Константина Меладзе находятся под пристальным вниманием публики уже много лет. Паре постоянно приписывают ссоры, скандалы и даже грядущий развод. Ушедшего к Вере от жены и детей Константина часто обвиняют в романах на стороне, и журналисты всегда находят подтверждение домыслам.

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Оказалось, что у Веры и Константина нет официально зарегистрированной совместной недвижимости, что, как считают многие, является свидетельством их раздельного проживания и романа на публику. Журналист Антон Бекужев считает, что недвижимость в данном случае не показатель благополучия семьи, ведь каждый из супругов богат и имеет свои дома и квартиры, а вот наличие любовниц у Меладзе говорит о крахе брака с Верой Брежневой. Более того, свое жилье Константин мог бы использовать для встреч с другими девушками.

«Ему приписывали роман с экс-солисткой „ВИА Гры“ Эрикой Герцег, мало того, некоторые фанаты даже находят в текстах песен упоминания об этом. Может быть, он там встречался с какими-то девушками, проводил кастинги для новых солисток „ВИА Гры" », — говорит Антон в интервью порталу BLITZ+.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
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