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Брак трещит по швам: неприглядная правда о Меган Маркл вышла наружу

11 июля 2022 11:25
Брак трещит по швам: неприглядная правда о Меган Маркл вышла наружу

В союзе герцогини и принца Гарри настали непростые времена.

Меган Маркл и принц Гарри демонстрируют на людях семейную идиллию. Они вместе совершают официальные визиты, дают комментарии и интервью, готовятся к съемкам в реалити-шоу и проводят отпуск. Но на деле в семье бушуют скандалы. И недавно неприглядная правда о Меган Маркл вышла наружу.

Как выяснили инсайдеры, поездка в Лондон на юбилейные торжества к королеве Елизавете II сильно нарушила эмоциональное состояние Гарри. Сообщается, что он скучает по той жизни, которую вел в Британии и по кругу общения. За пару лет жизни в США Гарри так и не стал там своим. И хотя Меган пытается занять его делами благотворительного фонда или новыми проектами, он ностальгирует по жизни до брака, утверждает издание thenews.

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Отдушиной для принца была игра в поло: он увлекался ей еще в Лондоне, а в Калифорнии быстро нашел команду по интересам. Но матчи обернулись скандалами. В Сеть попали снимки Гарри с незнакомой блондинкой в перерыве между играми. Создавалось впечатление, что его брак трещит по швам, поэтому Меган запретила мужу ходить на игры. Кроме того, по информации geo.tv, герцогиня недовольна сообщениями, которые нашла в телефоне супруга. Якобы он переписывается с некими собеседниками, оставляя многозначительные послания о скорых встречах.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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