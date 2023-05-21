Брак секс-символа СССР длился 28 дней: вы бы тоже сбежали от такого мужчины (фото)

Это сейчас Светлана Светличная ассоциируется у потребителей новостей шоу-бизнеса с домом для престарелых, деменцией и тяжелой старостью. Но так было далеко не всегда. В прошлом актриса действительно была главным и первым секс-символом СССР.

За молодой красавицей ухаживали кавалеры всех мастей — богатые, красивые, влиятельные, творческие. Светличная была вольна выбирать себе любого супруга. Но, как часто бывает у женщин, выбор сделала неправильный.

Второй брак звезды длился всего 27 дней.

И вот почему. С первым мужем актриса прожила 35 лет. Не душа в душу, но, несмотря на расставания и ссоры, Владимира Ивашова она по-настоящему любила и безвременную утрату переживала очень тяжело.

Чуть позже артистка встретила поэта Сергея Сокольского. Примечательно, что новый избранник был моложе Светличной на 20 лет. Актриса сама предложила ухажеру узаконить брак и тут же пожалела о своей поспешности. Сокольский оказался альфонсом. Знаменитость быстро опомнилась и оформила развод, как рассказывали в одном из YouTube-роликов «Центрального телевидения».