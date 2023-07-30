Брак с молоденьким актером аукнулся: звезду российских сериалов не узнать

Ирина Сотикова — звезда детективов и полицейских сериалов. Она никогда не жаловалась на внимание со стороны противоположного пола, но долгое время не решалась создать семью. Актриса была слишком занята карьерой, пока не встретила Алексея Красноцветова.

Ирина и Алексей играли в одном театре и закрутили бурный служебный роман. Не помешала даже разница в возрасте — Сотикова была на 14 лет старше своего мужа.

Первое время в паре все было хорошо, они выглядели абсолютно счастливыми, а Ирина будто бы молодела рядом с мужем. Но счастье оказалось недолгим — супруги развелись. В Сети ходят слухи, что причиной расставания стало отсутствие у пары детей.

После развода с молодым актером Сотикова перестала выглядеть такой юной и свежей, как в браке. Сказался ли на ее внешности стресс от развода или актриса просто не видит причин молодиться, Ирина не комментирует. Но выглядит она теперь на свой возраст, в конце года женщине исполнится 50 лет.