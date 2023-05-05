Брак российских звезд длился всего 24 часа: в причину развода поверить сложно

Долгие годы Игорь Матвиенко счастливо женат на своей избраннице Анастасии Алексеевой. Супруги воспитали троих детей и считаются одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Однако мало кто догадывается, что этот брак для композитора далеко не первый, а его предыдущие отношения даже поставили своеобразный рекорд.

Дело в том, что в молодости Матвиенко был влюблен в знаменитую целительницу Джуну Давиташвили, которая очень тесно общалась с его братом. Однажды Джуна и родственник композитора поругались, из-за чего экстрасенс объявила, что непременно выйдет замуж, чтобы ее супруг разобрался с обидчиком. И в это время в квартире оказался сам Матвиенко.

Джуна и Игорь тут же отправились в ЗАГС, где стали мужем и женой. Но сразу же после официальной церемонии целительница призналась, что никогда не собиралась жить с композитором, и исчезла из его жизни.

Брак Матвиенко расторг уже на следующий день. Но после этого еще несколько месяцев мечтал вернуть Давиташвили и построить с ней настоящую семью.