Брак продержался 24 часа: не поверите, на ком женился Игорь Матвиенко (фото)

Игорь Матвиенко оказался любимцем женщин. Однако один из многочисленных браков известного композитора был заключен вовсе не по любви.

Первой официальной женой знаменитости стала целительница Джуна. Вот только пробыла она ею всего лишь 24 часа. Уже в ЗАГСе новоявленные супруги поняли, что совершили роковую ошибку.

Первой о свадьбе заговорила Джуна. Она похвасталась Матвиенко, что получила предложение от Игоря Николаева, с которым ранее сотрудничала. Однако целительница поспешила уточнить, что певец ее совсем не интересует, а вот выйти за Матвиенко она бы не отказалась.

Музыкант посчитал, что это поможет ему повторить успех Николаева и согласился взять Джуну в жены, которая была старше на 11 лет. Однако спустя сутки супруги решили развестись. К слову, после этого целительница никогда больше замуж не выходила.