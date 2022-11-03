Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III

Принц Уильям вновь дал повод говорить о своей любвеобильности. В Сети давно ходят слухи о том, что сын монарха не хранит верность супруге Кейт Миддлтон. И пока принцесса Уэльская делает вид, что ничего не происходит, ее возлюбленный появляется на публике в женской компании.

Одни говорят, что Уильям сблизился с соседкой по поместью Норфолк, другие уверены, что принц так и не смог забыть свою бывшую избранницу Джекку Крейг. Есть версия и о том, что брак старшего наследника Карла III под угрозой из-за того, что Миддлтон не разделяет сексуальные предпочтения своего мужа. Не исключено, что все три версии правдивы. Между тем у публики появился новый повод для пересудов.

В Лондоне прошло одно из мероприятий, приуроченных к фестивалю африканского кино. Этим вечером Уильям был замечен рядом с темнокожей красоткой, на которую то и дело бросал недвусмысленные взгляды. Фотографии с ней были опубликованы в социальных сетях монарших особ. Теперь интернет-пользователи потешаются над принцем, отмечая, что тот явно разделяет вкусы своего младшего брата Гарри, женившегося на Меган Маркл, в которой течет афроамериканская кровь.