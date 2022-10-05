Брак Прилучного под угрозой: план Муцениеце предали огласке

Павел Прилучный неразлучен со своей новой женой — актрисой Зепюр Брутян. «Мажор» постоянно радует фанатов совместными снимками с супругой, показывая тем самым, что в его бараке царит идиллия. Теперь же появились основания говорить о том, что долго эта идиллия не продлится.

Горькую правду пользователям Сети раскрыла Лена Миро . От внимания блогера не укрылся тот факт, что актер провел выходные вместе со своими двумя детьми от бывшей жены Агаты Муцениеце. При этом Брутян, которой удалось найти общий язык с наследниками мужа, рядом с ними не было.

Светская обозревательница пришла к выводу о том, что все это проделки Муцениеце, которая преследует перед собой вполне конкретную цель — разрушить брак Прилучного и вернуть его в семью. Чтобы добиться этого, знаменитость, по уверению Миро, вынуждает экс-супруга чувствовать себя виноватыми перед сыном и дочерью, что не лучшим образом сказывается на отношениях актера с новой женой.