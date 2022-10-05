Брак Прилучного под угрозой: план Муцениеце предали огласке
Звезда нашла верное решение проблемы.
Павел Прилучный неразлучен со своей новой женой — актрисой Зепюр Брутян. «Мажор» постоянно радует фанатов совместными снимками с супругой, показывая тем самым, что в его бараке царит идиллия. Теперь же появились основания говорить о том, что долго эта идиллия не продлится.
Горькую правду пользователям Сети раскрыла Лена Миро. От внимания блогера не укрылся тот факт, что актер провел выходные вместе со своими двумя детьми от бывшей жены Агаты Муцениеце. При этом Брутян, которой удалось найти общий язык с наследниками мужа, рядом с ними не было.
Светская обозревательница пришла к выводу о том, что все это проделки Муцениеце, которая преследует перед собой вполне конкретную цель — разрушить брак Прилучного и вернуть его в семью. Чтобы добиться этого, знаменитость, по уверению Миро, вынуждает экс-супруга чувствовать себя виноватыми перед сыном и дочерью, что не лучшим образом сказывается на отношениях актера с новой женой.
«Со временем все это вылезет наружу в виде скандалов. Сколько вот так браков распалось? Много», — подытожила Миро в новой публикации своего ЖЖ.