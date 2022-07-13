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Брак Меган Маркл под угрозой: принц Гарри пустился во все тяжкие

13 июля 2022 10:05
Брак Меган Маркл под угрозой: принц Гарри пустился во все тяжкие

Наследник короны вновь заставил говорить о своей личной жизни.

Принц Гарри оказался в эпицентре скандала из-за снимков с другой женщиной. Незнакомка сопровождала герцога во время его недавней игры в поло с друзьями.

Популярный конный вид спорта — одно из главных увлечений внука Елизаветы. Как не раз отмечали близкие, это та часть новой жизни в США, которая напоминает ему о доме. Регулярно супруг Меган Маркл встречался со своими калифорнийскими друзьями, играя в поло, однако теперь не сможет появляться на этих встречах. Дело в том, что в Сети появились фотографии принца Гарри с неизвестной блондинкой: пара нежно обнималась как раз в перерывах между играми.

Как пишет Geo.tv, фотографии рассердили Меган Маркл. Якобы кадры стали причиной конфликта, ведь знаменитость уверена, что супруг ее опозорил и не должен был появляться в публичном месте, обнимаясь не со своей женой. Ссора, по данным светских экспертов, оказалась настолько серьезной, что многие уверены в кризисе отношений пары.

Также, как отмечает окружение супругов, принц Гарри настолько скучает по дому последнее время, что отдаляется от своих родных. Наследник короны ведет переписки с малознакомыми людьми и находит их компанию более интересной.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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