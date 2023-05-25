Брак Елизаветы II длился 74 года благодаря одному правилу, которое вам точно понравится

Елизавета II никогда не умаляла ценности брачных уз. Ее Величество была счастлива в браке с принцем Филиппом, пока смерть не разлучила их. Весной 2021 года супруга королевы Великобритании не стало, она пережила любимого мужа всего на полтора года.

Многие гадали, как же монаршей особе удалось сохранить свой брак. Кто-то мог предположить, что королева даже не помышляла о разводе, поскольку не хотела ранить детей, а их у нее и принца Филиппа появилось четверо. Но дело вовсе не в чувствах Карла III, Анны, Эндрю и Эдуарда.

Семейная жизнь монарха длилась целых 74 года благодаря одному правилу, которое и сделало отношения пары столь крепкими.

«Никогда не жалуйся, никогда не объясняй», — так озвучивала свою позицию королева.

Елизавета была не из тех жен, кто устраивает истерики и постоянно высказывает свое «фи» партнеру. Филипп отвечал ей тем же и не позволял себе лишнего в общении с женой.