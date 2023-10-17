Брак дал трещину? Распутина изнемогает, мечтая о певце номер один

Машу Распутину уверенно можно назвать женщиной без комплексов. Исполнительница не стесняется говорить то, что думает, поэтому то и дело попадает в щекотливые ситуации. Недавно поползи слухи, что звезда разлюбила своего супруга — бизнесмена Виктора Захарова. Распутину подозревают в симпатии к другому мужчине.

В недавнем интервью знаменитость призналась, что мечтает прикоснуться к Филиппу Киркорову. За последнее время поп-король заметно преобразился благодаря пластическим операциям. Певец лишился дряблого живота и вместо него приобрел идеальный стальной пресс. Исполнительница рассказала, что ее так и манят упругая пятая точка и кубики коллеги. Об этом сообщает программа «Ты не поверишь!».

Артистов подозревают в романе уже не один год. Певцы спели дуэтом в 2003 году, исполнив хит «Роза чайная». Киркоров и Распутина неоднократно выступали вместе, показывая на сцене страсть и всю палитру нежных чувств.