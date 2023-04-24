Божий одуванчик: глядя на брата Волковой из «Ворониных» не верится, что он способен на убийство

Екатерина Волкова регулярно оказывается героиней новостных заголовков. Однако в этот раз звезда «Ворониных» попала в СМИ не благодаря карьерным успехам, а из-за своего брата Леонида, которого подозревают в жестоком убийстве.

Так, на складе в одном из районов Нью-Йорка полиция обнаружила тела двух россиян, фотографа из Санкт-Петербурга Павла и его соседа Кирилла. Оба были убиты с особой жестокостью, а их тела — спрятаны.

По данным портала «Mash на Мойке», главный подозреваемый полиции — брат Волковой Леонид. Якобы незадолго до трагедии Кирилл отозвал поручительство на жилье для Леонида, из-за чего тот и решился на преступление. Сейчас Волков, который действительно не так давно остался без съемной квартиры, находится под следствием: ему предъявлено обвинение в краже и убийстве.

Сама Екатерина пока никак не прокомментировала скандальную историю. Она не отвечает на вопросы поклонников и СМИ.