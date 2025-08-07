Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Божественный язык из «Пятого элемента» существует: 400 слов, которые вы не выговорите — Бессон придумал их сам

Божественный язык из «Пятого элемента» существует: 400 слов, которые вы не выговорите — Бессон придумал их сам

7 августа 2025 10:23
Божественный язык из «Пятого элемента» существует: 400 слов, которые вы не выговорите — Бессон придумал их сам

Главная героиня все время что-то лепетала на своем — и в этом был смысл.

Когда в следующий раз услышите невнятный лепет Лилу из «Пятого элемента», не спешите смеяться. Это не просто набор странных звуков — это настоящий язык, продуманный до мелочей. Причем лично Люком Бессоном.

История языка «Пятого элемента» началась задолго до съемок — еще в подростковом возрасте Бессон начал придумывать свою вселенную и параллельно сочинять речь, на которой должна была говорить его «идеальная девушка из будущего». Так появился божественный язык — самый древний из известных во вселенной Корбена Далласа.

Носителями этой речи, согласно лору фильма, были сам Пятый элемент и загадочная раса мондошаван. Он почти не поддавался расшифровке — но священник Вито Корнелиус хотя бы пытался уловить его структуру.

Божественный язык из «Пятого элемента» существует: 400 слов, которые вы не выговорите — Бессон придумал их сам

Интересно, что в новом языке всего около 400 слов — и это для цивилизации, охватывающей всю галактику.! Для сравнения: в английском языке — сотни тысяч.

Несмотря на лаконичность, у языка была четкая грамматика и заимствования из французского и арабского. Так что это был не просто набор звуков, а вполне рабочая лингвистическая система.

Уроки божественного

В начале работы над фильмом Мила Йовович серьезно спотыкалась на произношении. И даже не могла выговорить с первого раза полное имя своей героини — Лилуминай Лекатариба Ламиначай Экбат де Сэбат.

Божественный язык из «Пятого элемента» существует: 400 слов, которые вы не выговорите — Бессон придумал их сам

Постепенно актриса вошла во вкус — и вместе с Бессоном они начали активно практиковаться. Обменивались фразами в обычной жизни, писали друг другу сообщения на этом языке. К финалу съемок они говорили на нем свободно, будто это был их второй родной.

Одна из ключевых фраз, которую Лилу произносит в фильме, обращась к Корбену: «Seddan akta gamat» — означает «Никогда без моего разрешения». И звучит это куда эффектнее, чем банальное «нет».

Ранее мы писали: 5 фильмов, которые вы не узнаете по оригинальному названию: переводчики сошли с ума — и так появились десятки новых «Астралов»

Фото: Кадры из фильма «Пятый элемент» (1997 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Новая «Фантастическая четверка» внезапно обвалилась в прокате — причин сразу несколько Новая «Фантастическая четверка» внезапно обвалилась в прокате — причин сразу несколько Читать дальше 8 августа 2025
Орлы, Балрог или кто пострашнее? Во «Властелине колец» Саурон — не самый могущественный: вот кто мог одолеть его одной левой Орлы, Балрог или кто пострашнее? Во «Властелине колец» Саурон — не самый могущественный: вот кто мог одолеть его одной левой Читать дальше 7 августа 2025
Родился без ног, ходит на руках: инопланетянина в культовом фильме Спилберга сыграл мальчик-инвалид — и вот как он выглядит сейчас (фото) Родился без ног, ходит на руках: инопланетянина в культовом фильме Спилберга сыграл мальчик-инвалид — и вот как он выглядит сейчас (фото) Читать дальше 6 августа 2025
5 фильмов, которые вы не узнаете по оригинальному названию: переводчики сошли с ума — и так появились десятки новых «Астралов» 5 фильмов, которые вы не узнаете по оригинальному названию: переводчики сошли с ума — и так появились десятки новых «Астралов» Читать дальше 6 августа 2025
Пока «Гремлины 3» ждут одобрения, Стивен Спилберг продолжает отказываться снимать сиквел к своей другой хитовой комедии — вот почему Пока «Гремлины 3» ждут одобрения, Стивен Спилберг продолжает отказываться снимать сиквел к своей другой хитовой комедии — вот почему Читать дальше 6 августа 2025
Джордж Лукас уговорил Фрэнсиса Форда Копполу снять всеми отвергнутую гангстерскую драму — она стала одним из лучших фильмов в истории Джордж Лукас уговорил Фрэнсиса Форда Копполу снять всеми отвергнутую гангстерскую драму — она стала одним из лучших фильмов в истории Читать дальше 6 августа 2025
«Я откушу тебе ногу»: самое уморительное камео в «Счастливчике Гилморе 2» — у Эминема, но в фильм он попал абсолютно случайно «Я откушу тебе ногу»: самое уморительное камео в «Счастливчике Гилморе 2» — у Эминема, но в фильм он попал абсолютно случайно Читать дальше 6 августа 2025
Росомаху вырезали из «Фантастической четверки» в последний момент: сам Рид Ричардс умолял о камео Джекмана, но режиссер «забил» на просьбу Росомаху вырезали из «Фантастической четверки» в последний момент: сам Рид Ричардс умолял о камео Джекмана, но режиссер «забил» на просьбу Читать дальше 5 августа 2025
Гнилая свиная голова: зачем Крамеру такая маска — история самого жуткого символа «Пилы» Гнилая свиная голова: зачем Крамеру такая маска — история самого жуткого символа «Пилы» Читать дальше 5 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше