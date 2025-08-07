Божественный язык из «Пятого элемента» существует: 400 слов, которые вы не выговорите — Бессон придумал их сам

Главная героиня все время что-то лепетала на своем — и в этом был смысл.

Когда в следующий раз услышите невнятный лепет Лилу из «Пятого элемента», не спешите смеяться. Это не просто набор странных звуков — это настоящий язык, продуманный до мелочей. Причем лично Люком Бессоном.

История языка «Пятого элемента» началась задолго до съемок — еще в подростковом возрасте Бессон начал придумывать свою вселенную и параллельно сочинять речь, на которой должна была говорить его «идеальная девушка из будущего». Так появился божественный язык — самый древний из известных во вселенной Корбена Далласа.

Носителями этой речи, согласно лору фильма, были сам Пятый элемент и загадочная раса мондошаван. Он почти не поддавался расшифровке — но священник Вито Корнелиус хотя бы пытался уловить его структуру.

Интересно, что в новом языке всего около 400 слов — и это для цивилизации, охватывающей всю галактику.! Для сравнения: в английском языке — сотни тысяч.

Несмотря на лаконичность, у языка была четкая грамматика и заимствования из французского и арабского. Так что это был не просто набор звуков, а вполне рабочая лингвистическая система.

Уроки божественного

В начале работы над фильмом Мила Йовович серьезно спотыкалась на произношении. И даже не могла выговорить с первого раза полное имя своей героини — Лилуминай Лекатариба Ламиначай Экбат де Сэбат.

Постепенно актриса вошла во вкус — и вместе с Бессоном они начали активно практиковаться. Обменивались фразами в обычной жизни, писали друг другу сообщения на этом языке. К финалу съемок они говорили на нем свободно, будто это был их второй родной.

Одна из ключевых фраз, которую Лилу произносит в фильме, обращась к Корбену: «Seddan akta gamat» — означает «Никогда без моего разрешения». И звучит это куда эффектнее, чем банальное «нет».

