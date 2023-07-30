Божественная красота: при виде дочери Мельниковой у известного актера упала челюсть

Телеведущему Борису Корчевникову уже за сорок, но он до сих пор одинок. Мужчина пока не нашел «ту самую», но, определенно, находится в поиске. При виде дочери актрисы Анастасии Мельниковой Борис заметно оробел и начал путаться в словах от ее красоты.

Анастасия с дочерью Марией посетила шоу Бориса Корчевникова «Судьба человека». Девушка младше телеведущего на 20 лет, что не помешало ей сразить мужчину своим очарованием. Борис признался, что оробел от ее красоты, а после пустился в романтические размышления о любви, откровенно путаясь в словах.

«Господи, какая она замечательная», — не сдержался ведущий.

Мария пошла по стопам матери и уже начала актерскую карьеру. Пока в активе у девушки всего девять проектов, но она уже успела сыграть главную роль — в картине Алексея Козлова «Спасти Сталинград». Мария Мельникова покоряет не только своей красотой, но и талантом.