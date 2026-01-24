Бойтесь Пирамидоголового, а не низких рейтингов: одним из первых сходил на новый «Сайлент Хилл» – и точно понял, кто будет в восторге

Хоррор как минимум спорный, но достойный внимания тех, кто знает контекст.

Сегодня в российский прокат (на день раньше, чем за границей!) вышло «Возвращение в Сайлент Хилл» – новая экранизация культовой игры, которая уже собрала шквал негативных оценок. На Rotten Tomatoes фильму присвоен разгромный рейтинг 6% от критиков, что выглядит как приговор.

Но я сходил на один из первых доступных сеансов и выяснил, почему не стоит хоронить картину до её просмотра.

Всё не так однозначно, и для определённой (довольно большой!) аудитории этот фильм может оказаться вполне любопытным опытом.

Для фанатов от фаната

Во-первых, важно понимать: это не голливудский блокбастер на скорую руку, а работа Кристофа Гана, снявшего первую и самую любимую фанатами экранизацию 2006 года.

Ган – страстный поклонник франшизы. Его новая картина – это попытка создать максимально близкую к первоисточнику адаптацию второй части игры, «Silent Hill 2». Именно это – главная ценность фильма для тех, кто вырос на этой игре.

Ган фанатично воссоздаёт ключевые образы: туман, пепел, тревожные сирены, чудовищный Пирамидоголовый, те самые медсестрички. Это съёмки с любовью к деталям, и геймеры их точно оценят.

Заветные два слова: Акира Ямаока

Да, визуальные эффекты в некоторых сценах выглядят скромно, а синие небеса над жутким, тлеющим городом вызывают вопросы. Но общая атмосфера все же на уровне. Ну а главный козырь фильма – это звук.

Над саундтреком работал сам Акира Ямаока, гений, создавший незабываемую звуковую палитру оригинальной игры. Его меланхоличная, скрипучая, пугающая музыка тянет на себе многие слабые сцены и погружает в нужное состояние тоски и тревоги.

История все та же, потому – цепляет

«Silent Hill 2» – хоррор про монстров и, одновременно, глубокая психологическая драма о вине, скорби, саморазрушении и искуплении.

Джеймс Сандерленд приезжает в проклятый город по письму от умершей жены. Его путешествие – это разговор с собственными демонами, материализованными в виде кошмаров. Фильм, несмотря на упрощения и спорные правки, пытается сохранить эту суть.

Он фокусируется на эмоциональной истории отношений Джеймса и Мэри, добавляя к ней новые штрихи. Да, для пуристов это может быть святотатством, но для зрителя, не знакомого с игрой, такой подход делает характеры объёмнее.

Кому стоит сходить?

Это кино – не для всех. Если вы ждёте идеальной адаптации уровня первого сезона «Одни из нас», то будете разочарованы. Если вам нужен динамичный хоррор с прыжками от страха – это тоже не сюда.

Атмосфера здесь медленная, давящая, больше психоделическая, чем кровавая.

Но фильм на 100% стоит внимания, если:

Вы фанат оригинальной игры и хотите увидеть её ключевые сцены и образы, ожившие в кино. Вам важна мрачная, меланхолическая атмосфера больше, чем безупречный сюжет. Вы цените авторское кино в жанре хоррора, даже если оно получилось неровным. Вам просто не хватает новой крупной «страшилки» в прокате, а «Сайлент Хилл» – имя, которое гарантирует определённый уровень стиля.

«Возвращение в Сайлент Хилл» – это своеобразный «гимн фанатам». Он неуклюж, спорен и не дотягивает до величия своего источника. Но в его неудаче есть искренность попытки, а в кадре – узнаваемая, пронзительная тоска, которая и сделала игру бессмертной.

Как минимум, это авторский хоррор, а не бездумный конвейерный продукт. В январе, на фоне перекати-поля среди ужастиков в официальном российском прокате, этого может быть достаточно для одного мрачного, но запоминающегося похода в кино.

Ранее мы также писали: Любите фильмы с неожиданной концовкой? Угадайте 7/7 картин по шокирующему финальному твисту