Бойкая пенсионерка: цыганку Есению спустя полвека не узнает никто (фото)

Актриса до сих пор востребована в кино.

Мексиканский кинохит «Есения» о перипетиях судьбы цыганской девушки был очень тепло встречен советской публикой. Сильная героиня покорила своим несгибаемым характером, который она сохранила, несмотря на жизненные трудности.

Роль строптивой, но чистой душой цыганки исполнила 33-летняя Жаклин Андере. У себя на родине она уже имела статус известной актрисы, а после выхода «Есении» о ней узнал весь мир.

По сюжету героиня Андере — бедная девушка, выросшая среди цыган. Однако о ее истинном происхождении никто не догадывается, даже она сама. Судьба сводит Есению с солдатом Освальдо, и далее сюжет принимает новые обороты в стиле лучших латиноамериканских мыльных опер.

Примечательно, что следующие перевоплощения Андере кардинально отличались от ее знаковой роли. Чаще всего мексиканка играла злодеек и стерв. В целом карьера и личная жизнь Жаклин Андере сложились удачно. Мужем актрисы на протяжении 30 лет до своей смерти был режиссер Хосе Унсайн, от которого она родила дочь.

84-летняя Андере снимается в сериалах и по сей день. Выглядит артистка замечательно, а ее энергичности можно только позавидовать.