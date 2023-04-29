Бойфренда-американца не стерпел: Крутой раскрыл детали крупной ссоры с дочерью

Игорь Крутой оказался в непростой ситуации. Когда композитор отправил свою дочь Александру учиться в Майами, то вряд ли ждал таких последствий.

В США звездная наследница закрутила страстный роман с иностранцем. Вот только папа не спешил радоваться за нее. Музыкант не стерпел бойфренда-американца под одной веской причине. Дело в том, что Александра не смогла удачно совмещать учебу и личную жизнь. Понимая, что у дочери начались серьезные проблемы с успеваемостью, Крутой решил вмешаться. Подробности крупного семейного конфликта он раскрыл в одном из интервью.

«Впервые в жизни я столкнулся с тем, что Саша меня не слышит», — подметил Крутой в беседе с порталом Wday .

Однако Игорь Яковлевич нашел решение щекотливой проблемы. Композитор отправился в Америку, чтобы встретиться с избранником Александры и взять с него «определенные обещания». Поклонники надеются, что такая мера помогла артисту оставить все разногласия в прошлом.