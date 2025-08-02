«Боятся взрослые»: в Госдуме разъяснили, могут ли в России запретить «Гарри Поттера»

Последние месяцы в Сети с новой силой обсуждаются слухи о возможном запрете «Гарри Поттера» и других культовых западных фильмов в России.

Кто-то называет сагу «опасной для детей», кто-то — «западной пропагандой». Вспоминают и магию, и то как история едва не стала символом чайлдфри-культуры. И хотя ни один запрет официально не вводился, у фанатов начали дрожать палочки в руках: а вдруг правда перестанут показывать по ТВ и внесут в новый список запрещенных материалов?

Но теперь точка зрения озвучена официально — и она куда спокойнее, чем в заголовках анонимных телеграм-каналов.

«Я думаю, что это невозможно запретить»

Так прокомментировала ситуацию Светлана Бессараб, член комитета Госдумы по социальной политике, в разговоре с «Киноафишей». По её словам, волноваться не о чем: никакой антипатриотической угрозы от книг Джоан Роулинг она не видит.

«Эта история про то, как простой мальчишка победил зло. Она про храбрость, целеустремлённость, про то, как даже ребёнок может справиться с тем, чего боятся взрослые», — добавила Бессараб, подчёркивая, что главный посыл «Гарри Поттера» — вовсе не магия, а мораль.

Пример для детей — а не вред

Депутат призналась, что читала книги сама — и не раз. Более того, рекомендует их в кругу своей семьи. Книги и фильмы о Гарри Поттере, по её словам, формируют представление о добре и зле, помогают детям задуматься о нравственности, ответственности и дружбе.

В условиях, когда общество ищет, чему учить детей, история мальчика, борющегося с воплощением страха, становится не врагом, а союзником для общественных деятелей. Так что волшебный мир Джоан Роулинг останется в России. И не стоит бояться, что «Платформа 9¾» вдруг исчезнет.

После стольких лет! Гарри Поттеру — 45: как сложилась его жизнь после Битвы за Хогвартс.