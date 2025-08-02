Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Боятся взрослые»: в Госдуме разъяснили, могут ли в России запретить «Гарри Поттера»

«Боятся взрослые»: в Госдуме разъяснили, могут ли в России запретить «Гарри Поттера»

2 августа 2025 07:00
«Боятся взрослые»: в Госдуме разъяснили, могут ли в России запретить «Гарри Поттера»

«Киноафиша» узнала подробности у депутата. 

Последние месяцы в Сети с новой силой обсуждаются слухи о возможном запрете «Гарри Поттера» и других культовых западных фильмов в России.

Кто-то называет сагу «опасной для детей», кто-то — «западной пропагандой». Вспоминают и магию, и то как история едва не стала символом чайлдфри-культуры. И хотя ни один запрет официально не вводился, у фанатов начали дрожать палочки в руках: а вдруг правда перестанут показывать по ТВ и внесут в новый список запрещенных материалов?

«Боятся взрослые»: в Госдуме разъяснили, могут ли в России запретить «Гарри Поттера»

Но теперь точка зрения озвучена официально — и она куда спокойнее, чем в заголовках анонимных телеграм-каналов.

«Я думаю, что это невозможно запретить»

Так прокомментировала ситуацию Светлана Бессараб, член комитета Госдумы по социальной политике, в разговоре с «Киноафишей». По её словам, волноваться не о чем: никакой антипатриотической угрозы от книг Джоан Роулинг она не видит.

«Эта история про то, как простой мальчишка победил зло. Она про храбрость, целеустремлённость, про то, как даже ребёнок может справиться с тем, чего боятся взрослые», — добавила Бессараб, подчёркивая, что главный посыл «Гарри Поттера» — вовсе не магия, а мораль.

«Боятся взрослые»: в Госдуме разъяснили, могут ли в России запретить «Гарри Поттера»

Пример для детей — а не вред

Депутат призналась, что читала книги сама — и не раз. Более того, рекомендует их в кругу своей семьи. Книги и фильмы о Гарри Поттере, по её словам, формируют представление о добре и зле, помогают детям задуматься о нравственности, ответственности и дружбе.

«Боятся взрослые»: в Госдуме разъяснили, могут ли в России запретить «Гарри Поттера»

В условиях, когда общество ищет, чему учить детей, история мальчика, борющегося с воплощением страха, становится не врагом, а союзником для общественных деятелей. Так что волшебный мир Джоан Роулинг останется в России. И не стоит бояться, что «Платформа 9¾» вдруг исчезнет.

После стольких лет! Гарри Поттеру — 45: как сложилась его жизнь после Битвы за Хогвартс.

Фото: Кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень» (2001)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Гарри Поттер — не волшебник, магии — не существует: эта депрессивная теория о мальчике, который выжил, слишком правдоподобна, чтобы быть правдой Гарри Поттер — не волшебник, магии — не существует: эта депрессивная теория о мальчике, который выжил, слишком правдоподобна, чтобы быть правдой Читать дальше 1 августа 2025
«Сказали б об этом в нулевые — Роулинг умерла бы от смеха»: «Ван Пис» совсем скоро побьет уникальный рекорд «Гарри Поттера» «Сказали б об этом в нулевые — Роулинг умерла бы от смеха»: «Ван Пис» совсем скоро побьет уникальный рекорд «Гарри Поттера» Читать дальше 30 июля 2025
«Дьявол носит…Zara»: фанаты в ужасе от образа Миранды в легендарном сиквеле — стилист объяснил, что с ним не так (фото) «Дьявол носит…Zara»: фанаты в ужасе от образа Миранды в легендарном сиквеле — стилист объяснил, что с ним не так (фото) Читать дальше 2 августа 2025
«Учишься балету, Поттер?» — а ведь Малфой действительно хотел сблизиться с Гарри: и причина не так уж однозначна «Учишься балету, Поттер?» — а ведь Малфой действительно хотел сблизиться с Гарри: и причина не так уж однозначна Читать дальше 2 августа 2025
«Точно так же, как “Темный рыцарь” Нолана»: Дауни-младший останется в MCU даже после новых "Мстителей" — объясняем, почему это даже к лучшему «Точно так же, как “Темный рыцарь” Нолана»: Дауни-младший останется в MCU даже после новых "Мстителей" — объясняем, почему это даже к лучшему Читать дальше 1 августа 2025
Бекмамбетов был близок, но увы: в России пока нет «своего» Кристофера Нолана — и появиться такой режиссер-гений может лишь при одном условии Бекмамбетов был близок, но увы: в России пока нет «своего» Кристофера Нолана — и появиться такой режиссер-гений может лишь при одном условии Читать дальше 1 августа 2025
Маньяки и психопаты всех мастей помогают полиции: адвокат объяснил, почему нереальны попытки повторить успех Меглина из «Метода» Маньяки и психопаты всех мастей помогают полиции: адвокат объяснил, почему нереальны попытки повторить успех Меглина из «Метода» Читать дальше 31 июля 2025
После стольких лет! Гарри Поттеру — 45: как сложилась его жизнь после Битвы за Хогвартс После стольких лет! Гарри Поттеру — 45: как сложилась его жизнь после Битвы за Хогвартс Читать дальше 30 июля 2025
«Чистейший мусор. Смотрел 4 раза»: Стивен Кинг обожает «кринжовый» ужастик c оценкой 3/10 — но признает, что это дрянь та еще «Чистейший мусор. Смотрел 4 раза»: Стивен Кинг обожает «кринжовый» ужастик c оценкой 3/10 — но признает, что это дрянь та еще Читать дальше 3 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше