Боятся навлечь беду не зря: 3 самых суеверных знака Зодиака

Они никогда не забывают постучать по дереву и плюнуть через левое плечо.

Верить или не верить в народные приметы, каждый человек решает сам. Кто-то, соблюдая определенные ритуалы, таким образом отдает дань уважения традициям предков, а кто-то искренне верит в их особенную силу. Астрологи назвали три знака зодиака, которые относятся к суевериям со своей серьезностью (хотя тщательно это скрывают).

Близнецы

Близнецы производят на окружающих впечатление людей, которым море по колено. Они, мол, готовы пуститься в любую авантюру, не задумываясь о последствиях. Однако, как говорят астрологи, на самом деле это просто имидж. Близнецы, конечно, славные ребята и легкие на подъем, но при этом зависимы от примет и суеверий.

Если замыслы воздушного знака меняются под воздействием внешних обстоятельств, он начинает всерьез задумываться: может быть, сама вселенная против?

Близнецы начинают искать повсюду знаки в подтверждение своих опасений, и, что самое интересное, находят. Из-за своих предрассудков они способны упустить по-настоящему хорошие возможности.

Скорпион

Недаром за Скорпионом в гороскопе закрепилась репутация самого мистического знака. Его представители уделяют много внимания приметам, прислушиваются к голосу интуиции, получают знаки от мироздания. Удивительным образом Скорпиону удается сочетать в себе рациональный и суеверный взгляд на вещи. в зависимости от ситуации в нем преобладает то одна, то другая сторона.

Люди, рожденные под этим созвездием, очень боятся сглаза и порчи.

Поэтому они уделяют особое внимание защите от чужой темной энергетики. У каждого уважающего себя Скорпиона есть как минимум один амулет, защищающий от влияния извне. Кроме того, этот знак готов обратиться к специалистам за дополнительной защитой.

Рыбы

Кто в гороскопе чаще всего видит вещие сны? Кто уделяет больше внимания знакам и символам, знает наизусть все приметы? Конечно же, Рыбы. Представители водной стихии уделяют много времени изучению интернет-ресурсов и книг и магии и эзотерики. Их привлекает все таинственное и непознанное.

Рыбы частенько увлекаются нумерологией и гороскопами.

Каждый день они тщательно сверяются с прогнозами, которые дают астрологи, и стараются следовать их советам. Кроме того, уроженцы этого знака следят за фазами Луны и точно знают, что можно и чего нельзя делать в тот или иной период. Знакомые не понимают их увлечения эзотерикой, а Рыбы получают от этого удовольствие.