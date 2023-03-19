Боятся даже тени: эти знаки Зодиака самые большие паникеры

Наверное, у каждого из нас есть знакомые, которые в любой мелочи видят глобальную катастрофу. Они будут паниковать сами и изводить своими причитаниями всех, кто находится вокруг. Бесполезно доказывать им, что проблема выеденного яйца не стоит - с упорством, достойным лучшего применения, они станут утверждать обратное. Как вычислить самых заядлых паникеров? По знаку зодиака. Астрологи рассказали, под какими созвездиями появляются на свет любители пошуметь и попортить чужие нервы.

Телец

Это на первый взгляд Тельцы - сама невозмутимость. На самом деле эти ребята - те еще любители побегать по потолку с истошными воплями и причитаниями, если что-то идет вразрез с их тщательно продуманными наперед планами.

При этом причина для паники может быть на первый взгляд совершенно пустяковой.

Дурной сон, любимый человек не ответил на сообщение через пять минут, начальник как-то не так посмотрел - выбить Тельца из колеи способно все что угодно.

Представители земного знака и сами станут с ума сходить от беспокойства, и других начнут сводить. Не стоит разубеждать их - все равно это бесполезно. Лучше согласиться и постараться мягко отвлечь.

Рак

Паникерам-Ракам достаточно самого крохотного повода, чтобы впасть в состояние, близкое к умопомрачению. Любой фейк в интернете способен взбудоражить их самих и лишить покоя их близких.

Нет, конечно же, Рак не станет перепроверять информацию в других источниках - зачем, если можно поверить первой же попавшейся на глаза информации? Когда балом правят эмоции, этот знак забывает о критическом мышлении.

Поэтому близким людям Рака стоит позаботиться о его безопасности, ведь с такими “исходными данными” знак с легкостью может стать добычей мошенников и аферистов. Доверчивость и эмоциональность знака могут привести к беде.

Дева

Удивительно, но рациональные Девы очень легко поддаются панике. Они не станут показывать своих эмоций внешне, чтобы окружающие ничего не подумали, но в глубине души будут сходить с ума от беспокойства.

Больше всего представителей земного знака беспокоит их материальное благополучие, поэтому все тревоги Девы связаны в первую очередь с деньгами и имуществом.

Уроженцев этого знака очень легко запугать, если надавить на болевую точку - например, сообщить о попытке украсть деньги с банковского счета. Дева может с легкостью поверить мошенникам и лишиться своих кровных в одночасье.