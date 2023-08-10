Боярскую зря считают посредственностью: от вида ее Бабы Яги отпадет челюсть (видео)

Елизавета Боярская сыграла множество ролей в кино. В ее активе не только нежные романтические героини, но и самые настоящие ведьмы. Сама артистка признается, что ей намного больше нравится играть отрицательных персонажей.

В мультфильме «Три богатыря на дальних берегах» Елизавета Боярская озвучивала Бабу Ягу. Такое перевоплощение стало для нее не первым. Она несколько раз играла ведьму из русских сказок на театральной сцене.

Сама актриса признается, что ее голос больше подходит для бабки-ежки, чем для положительных героинь. А в отрицательных ролях Боярская чувствует себя более гармонично и уверенно.

По словам Елизаветы, ей бы хотелось озвучить или сыграть Снежную королеву или Атаманшу из мультфильма «Бременские музыканты». Сделать таких героев харизматичными и характерными — вот задача для настоящего артиста.