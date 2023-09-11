Боярской до нее как до Луны: эта Анна Каренина единогласно признана лучшей

Роман Льва Толстого «Анна Каренина» экранизировался далеко не один раз. Картины выходили как в России, так и за границей, а главную героиню воплощали лучшие артистки. На экране в разные годы можно увидеть Елизавету Боярскую, Киру Найтли и других звезд экрана. Однако не так давно зрители определились, кого же можно назвать самой лучшей актрисой.

Как оказалось, именно Татьяне Самойловой удалось лучше всех перенести литературный образ на экраны. Ее игру отличает чувственность, а особенно зрители ценят напряжение, которое заметно между ней и Вронским в исполнении Василия Ланового.

«Удачно справилась в нашей версии только одна актриса Татьяна Самойлова», «Самойлова действительно лучше всех», «Самойлова наверное существовала только для этой роли», — считают пользователи Сети.

Также и саму экранизацию поклонники считают эталонной. Постановщик Александр Захри смог уложить в два с лишним часа весь роман Толстого, показав и сложные отношения героев и раскрыв главную идею.