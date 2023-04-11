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Боярскому отказала первая красавица СССР: увидев фото ее мужа, поймете почему

11 апреля 2023 19:45
Боярскому отказала первая красавица СССР: увидев фото ее мужа, поймете почему

Сердце «гасконца» было разбито.

В советские времена Михаил Боярский слыл соблазнителем и сердцеедом. Крутить многочисленные романы ему не мешал даже законный брак с Ларисой Луппиан. Перед чарами советского Д’Артаньяна было трудно устоять, но одной красавице это удалось.

Речь идет о советской актрисе Ирине Алферовой. Вместе с Боярским она играла любовь в картине «Д’Артаньян и три мушкетера». Страсть Михаила Сергеевича к своей коллеге вспыхнула внезапно, и он решил поддаться чувственному порыву. Боярского не смутило, что Алферова состояла в браке с самим Александром Абдуловым. Д’Артаньян предпринял попытку соблазнить красавицу-актрису, добивался ее расположения и стремился поцеловать, но получил отказ. Даже спустя годы артист вспоминал об этом как о личной драме.

Ирину Ивановну можно понять, ведь ее супруг ни в чем не уступал Боярскому. Абдулов тоже считался секс-символом того времени и восходил на вершину актерского Олимпа. Он уже снялся в сказке «Обыкновенное чудо» и становился всенародным кумиром. Поэтому Алферовой было совершенно ни к чему крутить любовь на стороне. О своем разбитом сердце Боярский рассказал в программе «Сегодня вечером». Боярскому отказала первая красавица СССР: увидев фото ее мужа, поймете почему

Фото: Global Look Press
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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