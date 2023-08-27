Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Боярского убрали из советского фильма прямо перед премьерой: вот что актер натворил

Боярского убрали из советского фильма прямо перед премьерой: вот что актер натворил

27 августа 2023 21:00
Боярского убрали из советского фильма прямо перед премьерой: вот что актер натворил

Власти были категоричны в отношении артиста.

Комедия «Отпуск за свой счет» была показана на советском телевидении в 1982 году. Легкий фильм Виктора Титова и Яноша Буйташа высоко оценили во всех советских республиках, а особенно сильно зрители хвалили актерский ансамбль фильма. При этом только спустя годы публика узнала, что в картине снимался еще и Михаил Боярский.

В фильме Боярский сыграл друга главного героя, популярного артиста. И его роль вошла в окончательный монтаж, но за несколько дней до премьеры власти страны заставили все эпизоды с ним вырезать.

Дело в том, что Боярский, как и некоторые его коллеги, оказались героями фельетона о жадных артистах, которые недовольны своими гонорарами.

И из-за этого власти решили полностью убрать их сцены.

Но в венгерской версии фильма, которую показывали в республике, Боярский все же остался. Другие же зрители долгие годы не догадывались, что артист принял участие в комедийном фильме.

Фото: кадр из фильма "Отпуск за свой счет" (1981), Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше