Боярского убрали из советского фильма прямо перед премьерой: вот что актер натворил

Комедия «Отпуск за свой счет» была показана на советском телевидении в 1982 году. Легкий фильм Виктора Титова и Яноша Буйташа высоко оценили во всех советских республиках, а особенно сильно зрители хвалили актерский ансамбль фильма. При этом только спустя годы публика узнала, что в картине снимался еще и Михаил Боярский.

В фильме Боярский сыграл друга главного героя, популярного артиста. И его роль вошла в окончательный монтаж, но за несколько дней до премьеры власти страны заставили все эпизоды с ним вырезать.

Дело в том, что Боярский, как и некоторые его коллеги, оказались героями фельетона о жадных артистах, которые недовольны своими гонорарами.

И из-за этого власти решили полностью убрать их сцены.

Но в венгерской версии фильма, которую показывали в республике, Боярский все же остался. Другие же зрители долгие годы не догадывались, что артист принял участие в комедийном фильме.