Боярский затмил дочь Лизу: брошенная им фраза ошеломила зрителей

Еще каких-то 40 лет назад было сложно найти актера популярнее, чем Михаил Боярский. Роль д’Артаньяна сделала его советской звездой и одарила вниманием армии поклонниц.

Однако время не стоит на месте, и сейчас артист уже практически не работает, а проводит время на пенсии. Его фамилия все так же гремит, только теперь благодаря дочери, современной российской звезде Елизавете Боярской. Тем не менее артист иногда устраивает любопытные эксперименты, затмевая свою наследницу.

В этом убедились зрители одного из спектаклей с участием красавицы-артистки. В постановке небольшая роль была отведена персонажу мушкетера. И экранный д’Артаньян решил вновь примерить на себя старый костюм. Он договорился с актером, задействованным в спектакле, и вышел вместо него на сцену, поразив коллег и народ в зале.

«Каналья, тебе победу сразу я предрек!» — бросил Боярский свою реплику ошеломленным зрителям.

Он появился перед ними всего на секунду и тут же скрылся за кулисами. Однако зал взорвался от смеха и проводил артиста громкими аплодисментами.