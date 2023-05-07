Боярский запретил дочери выходить замуж за красавца-актера: причина обескуражит

Елизавета Боярская и Максим Матвеев стали мужем и женой в 2010 году. Артисты считаются одной из самых красивых пар отечественного шоу-бизнеса, но, как оказалось, Матвеев был далеко не первой любовью Боярской.

Так, во время работы над фильмом «Демон полудня» 17-летняя актриса познакомилась с Сергеем Чонишвили, который был на 20 лет ее старше. Между коллегами по съемочной площадке тут же зародился роман, а со временем они решили, что непременно должны стать мужем и женой.

Однако их мечтам не суждено было сбыться. Михаил Боярский оказался против союза своей дочери и Чонишвили. Он запретил Елизавете продолжать эти отношения. А причиной, как утверждали близкие, стала не только большая разница в возрасте, но и отсутствие карьерных перспектив у будущего жениха: Боярский не верил, что артист сможет обеспечивать его дочь.

В итоге артистка не смогла ослушаться отца и разорвала отношения с Чонишвили. Спустя некоторое время она познакомилась с Матвеевым, который и стал ее спутником жизни.