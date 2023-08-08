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Киноафиша Статьи Боярскому и не снилось: не поверите, какую должность занимает Луппиан

Боярскому и не снилось: не поверите, какую должность занимает Луппиан

8 августа 2023 10:30
Боярскому и не снилось: не поверите, какую должность занимает Луппиан

О таких заслугах актер может только мечтать.

Многим ошибочно кажется, что Лариса Луппиан так и осталась в тени своего знаменитого мужа Михаила Боярского. Якобы талантливая актриса пожертвовала своей карьерой ради семьи и воспитания двоих детей. На самом же деле знаменитость достигла больших успехов, нежели ее звездный супруг.

Мало кто знает, что несколько лет назад любимая женщина Боярского получила большую должность. Актриса заняла пост художественного руководителя театра имени Ленсовета, на сцену которого начала выходить еще в 70-х.

Лариса Регинальдовна с энтузиазмом взялась за работу в новом качестве и полностью оправдала возложенные на нее надежды. Между тем советскому д’Артаньяну остается только радоваться за свою благоверную. Несмотря на популярность у народа, Михаил Сергеевич подобных почестей не удостоился. Боярский в мире театра обычный актер.

Фото: Legion-Media, кадр из программы "Судьба человека"
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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