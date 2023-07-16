Боярский ляпнул такое, что миллионы женщин от него отвернутся: от слов волосы дыбом

Михаил Боярский придерживается невысокого мнения о противоположном поле. Артист не стал скрывать, что не ждет от женщин ничего хорошего.

В одном из интервью актер довольно резко высказался о заслугах дочери — известной актрисы Елизаветы Боярской. Музыкант отметил, что главная заслуга его наследницы вовсе не в том, что она покорила отечественный кинематограф, а в том, что родила двоих детей.

Эти слова сильно возмутили общественность, но Боярский пошел еще дальше. Артист открыто назвал себя сексистом, заявив, что ни одна женщина не способна на то, что подвластно мужчине. Певец считает, что прекрасные дамы не могут стать великими музыкантами, художниками, литераторами или же учеными.