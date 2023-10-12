Боярский и Гурченко постарались: этот советский фильм боготворят за границей

Лента не теряет популярности вот уже больше 40 лет.

Румынский режиссер Элизабета Бостан представила мюзикл «Мама» в 1976 году. Изобретательная картина стала настоящим хитом во многих странах мира и прославила за границей Михаила Боярского и Людмилу Гурченко, которые исполнили в ленте главные роли.

Дело в том, что изначально фильм создавался для массового проката по всему миру, поэтому снимался на русском, английском и румынском языках, что облегчило публике просмотр. И иностранцы остались в восторге от яркой картинки, харизматичных героев и легкого сюжета, основанного на сказке «Волк и семеро козлят». А особенно хвалили они исполнителей главных ролей, которые с первых минут покорили поклонников яркой харизмой.

И до сих пор «Маму» можно увидеть на национальном телевидении многих стран. Например, в Норвегии фильм транслируют накануне Нового года. В России же о мюзикле практически никто не знает, а Боярского и Гурченко ценят за совершенно другие роли.