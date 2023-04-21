Боярский хладнокровно разрушил личное счастье дочери: от подробностей мурашки по коже

Сегодня дочь Михаила Боярского Елизавета счастлива в браке с Максимом Матвеевым. Но все могло бы быть иначе, если бы не одна выходка именитого артиста.

В 2002 году его наследница закрутила страстный роман с Сергеем Чонишвили. Коллеги познакомились на съемочной площадке фильма «Демон полдня», и между ними тут же пробежала искра. Тогда Боярской было всего 17, а актер оказался на 20 лет ее старше. Большая разница в возрасте не смутила возлюбленных, но советский Д’Артаньян рассудил иначе.

Елизавета собиралась выйти замуж за Чонишвили, но отец хладнокровно разрушил ее личное счастье. Актер категорично заявил, что «рожал дочь вовсе не для того, чтобы она досталась старику». Кроме того, звезду не устраивало материальное благополучие жениха. Чонишвили пришлось смириться с тем, что не видать ему наследницу Боярского.

Актер болезненно переживал разрыв с молодой избранницей. По уверению знаменитости, он остался с экс-возлюбленной в «прекрасных отношениях». Чонишвили полагает, что ей невероятно повезло выйти замуж за Матвеева — их союз актер считает «великолепным».