Боярский годами прятал прическу: вот как выглядит его лысина без фирменной шляпы

Михаил Боярский блистает в кино и в театре с 1970-х. Известным актера сделала главная роль в фильме «Старший сын». Это экранизация пьесы Александра Вампилова. Много лет мужчина считался секс-символом и одним из первых красавцев отечественного шоу-бизнеса, но годы берут свое.

В 73-летнем артисте уже трудно узнать того обаятельного мачо из «Трех мушкетеров». Пенсионер прячется за шляпой с широкими полями и за солнцезащитными очками. Мало кто знает, как выглядит знаменитость без фирменных атрибутов. Завесу тайны приоткрыл Юрий Гальцев.

Юморист является давним поклонником актера. Во время визита в театр Гальцев попросил Боярского о совместной фотографии. Артист сделал коллеге одолжение и снял шляпу. На снимке можно увидеть постаревшего и облысевшего мэтра. Тем не менее Михаил Сергеевич с удовольствием позировал для селфи и широко улыбался.