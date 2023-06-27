Боярский чудом не остался без работы: в причину сложно поверить

Актера чуть было не выгнали с позором со съемок.

Сегодня Михаил Боярский — заметная фигура в отечественном кинематографе. И сложно представить, что знаменитый актер мог разочаровать хоть одного режиссера. Тем не менее однажды его чуть было не выгнали с позором со съемочной площадки.

Картина «Собака на сене» была не первой для Боярского. И все же тогда он только начинал свой творческий путь. Знаменитости предстояло работать вместе с прославленными звездами советского кино. Молодой актер, которому досталась роль Теодоро, сильно волновался и едва не остался без работы.

Ян Фрид был шокирован тем, как Боярский показал себя в первые дни съемок. Артист робел перед своими именитыми коллегами и никак не мог взять себя в руки. Кинодел был готов дать актеру от ворот поворот, но в дело вмешалась Маргарита Терехова.

Актриса убедила постановщика не принимать скоропалительных решений и дать Боярскому шанс реабилитироваться. И коллега не подвел ручавшуюся за него артистку. Михаил Сергеевич блестяще справился с ролью, и новые предложения от режиссеров не заставили себя ждать.